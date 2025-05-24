Сандерленд у доданий час вирвав у Шеффілд Юнайтед путівку в АПЛ

Сьогодні, 24 травня, в Лондоні на "Вемблі" відбувся фінал плейоф Чемпіоншипу, в якому зустрілися Шеффілд Юнайтед та Сандерленд.

Команди визначали того, хто посяде останнє вільне місце в АПЛ наступного сезону, а хто продовжить виступати у другому за силою англійському дивізіоні.

Це був типовий поєдинок двох представників Чемпіоншипу: не так багато небезпечних моментів, багато боротьби, але, на диво, невелика кількість фолів. І про голи команди, на щастя, також не забули.

В середині першого тайму після слалому Густаво Хамер віддав передачу на Тайреса Кемпбелла, який першим дотиком обробив м'яч, а другим успішно перекинув голкіпера.

За кілька хвилин підопічні Кріса Вайлдера подвоїли свою перевагу, але гол Гаррісона Берроуза був скасований через офсайд.

Після перерви "чорні коти" перехопили ініціативу, яка згодом вилилася в рятівний результативний удар. На 76-й хвилині Патрік Робертс вивів на ударну позицію Елієзера Маєнду, який потужно пробив у ближню "дев'ятку".

Справа йшла до овертаймів, але доля вирішила все зробити інакше – перемога в матчі була вирвана завдяки грубій помилці у дуже відповідальний момент.

У доданий час Кіфер Мур, перебуваючи в центрі поля, віддав передачу назад прямо на суперника, яким виявився Том Вотсон. 19-річний форвард змістився ближче до штрафного майданчика та покотив м'яч під дальню штангу – Майкл Купер із цим ударом не впорався.

За лічені хвилини, що залишалися, Шеффілд так і не зміг врятуватися та знову програв у плейоф Чемпіоншипу – 2:1 на користь Сандерленда, який повертається до еліти англійського футболу

Чемпіоншип – плейоф

Фінал, 24 травня

Шеффілд Юнайтед – Саутгемптон 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 25 Кемпбелл, 1:1 – 76 Маєнда, 1:2 – 90+5 Вотсон.

Попередження: Брюстер, Діас – Мандл.

Таким чином, команда, якій належить Назарій Русин, вперше з сезону-2016/17 гратиме в Англійській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, що в статусі двох найкращих команд Чемпіоншипу до АПЛ разом із Сандерлендом повернулися Лідс та Бернлі.