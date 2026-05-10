Треба трохи перетерпіти: віцепрезидент УАФ розповів про дефіцит суддів і розвиток арбітражу в Україні

Українська асоціація футболу планує реформувати систему вітчизняного арбітражу шляхом підготовки власних кадрів, а не залученням іноземних фахівців.

Про це розповів перший віцепрезидент УАФ Артем Стоянов в інтерв'ю Чемпіону.

Після дев'ятирічної перерви було відновлено роботу "Школи молодих арбітрів", яка вже набрала понад 500 учнів.

За словами Стоянова, наразі в українському футболі спостерігається дефіцит суддів, проте через 3-4 роки конкуренція серед випускників школи дозволить суттєво підвищити якість арбітражу.

"Ми не можемо поставити хрест на майбутньому українського арбітражу та запрошувати іноземних арбітрів. Ми вважаємо, що наш арбітраж має розвиватися. Треба трохи перетерпіти, але фундамент, який ми заклали, дасть можливість побудувати гарну систему", – наголосив віцепрезидент УАФ.

Окремим аспектом функціонування ліги залишається фінансове питання та технічне оснащення матчів. Артем Стоянов визнав, що система ВАР в Україні наразі поступається за якістю провідним європейським чемпіонатам через брак коштів.

Впровадження технологій рівня Ліги чемпіонів або АПЛ потребує значних коштів, що є проблематичним в умовах повномасштабної війни.

"Щоб зробити якість ВАР, як у Лізі чемпіонів чи в АПЛ, треба дуже великі кошти профінансувати. На жаль, через війну це дуже важко зробити. Ми шукаємо спонсорів та партнерів, але це питання не на першому місці", – підсумував Стоянов.

Попри обмежений бюджет, наявна техніка дозволяє проводити поєдинки у штатному режимі, доки асоціація вирішує пріоритетні гуманітарні та організаційні завдання.

