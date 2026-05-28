Українська правда
Команда Шевченка розгромно програла Польщі у матчі легенд футболу

Сергій Шаховець — 28 травня 2026, 13:18
Президент УАФ Андрій Шевченко взяв участь у виставковому матчі між збірною Польщі та командою "Решти світу", який відбувся у Вроцлаві.

Легенда українського футболу вийшов на поле у компанії зірок світового футболу, серед яких були Рівалдо, Алессандро Дель П'єро, Давід Сілва, Рікардо Куарежма та інші.

Команда зірок світу більше контролювала гру, тоді як господарі проводили швидкі контратаки. У кінці першого тайму Дель П'єро мав забивати після подачі Давіда Сілви, але пробив повз ворота.

У підсумку команда Шевченка зазнала розгромної поразки з рахунком 0:3. У складі Польщі голами відзначилися Собех, Макушевскі та Олковскі.

Після матчу Шевченко поділився враженнями від гри.

Справа не в результаті. У нас сьогодні було кілька моментів, які ми не реалізували, але, думаю, важливіше те, що люди прийшли подивитися на нас і добре провели час. Мені майже 50 років, і я досі насолоджуюся грою на полі", – цитує Шевченка TVP Sport.

Раніше Шевченко висловився про візити своїх колишніх партнерів по Мілану та чемпіонату Італії до Росії. Президент УАФ засудив таку поведінку колишніх зірок футболу.

