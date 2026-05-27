Шевченко назвав заробітну плату в УАФ

Олександр Булава — 27 травня 2026, 20:17
Президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що отримає невисоку заробітну платну на чолі організації.

Його слова наводить Youtube-канал "Бомбардир".

Наразі керівник УАФ отримує 25 тисяч доларів в місяць, з яких платить податки в Україні та Великій Британії.

"Затратна частина бюджету УАФ, яка йде на зарплати складає 15−16% бюджету організації. Це нижче, ніж було у попередників.

Я заробляю 25 тисяч доларів, з них я плачу податки тут, в Україні. Також я резидент Великої Британії, тому я плачу їх і там. Після Динамо – це найнижча зарплата, яку я заробляв", – сказав Шевченко.

На посаді президента УАФ Андрій Шевченко перебуває з 25 січня 2024 року. Раніше він очолював збірну України, з якою працював у 2016–2021 роках.

