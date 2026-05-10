Усе залежить від арбітра: віцепрезидент УАФ розповів, скільки можуть заробляти українські судді

Арбітр Української Прем'єр-ліги може отримувати кілька тисяч доларів на місяць в залежності від якості його роботи.

Про це перший віцепрезидент УАФ Артем Стоянов розповів в інтерв'ю Чемпіону.

За його словами, на сьогодні арбітри не є штатними співробітниками УАФ, а переважно працюють як фізичні особи-підприємці, отримуючи винагороди за кожен проведений поєдинок. Артем Стоянов зазначив, що рівень доходу судді безпосередньо корелює з якістю його роботи на полі.

"На сьогоднішній день, якщо арбітр УПЛ судить якісно, то отримує декілька тисяч доларів за місяць. І якщо ти гарно судиш, то тебе викликають на міжнародні матчі, де вже інші ставки та інші винагороди. Тобто все залежить від арбітра", – підкреслив віцепрезидент.

Він також нагадав, що два роки тому УАФ спільно з клубами пішли на суттєве підвищення виплат для суддівського корпусу.

