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Шахіст-зрадник Карякін відкрив школу в окупованому Луганську

Володимир Максименко — 25 червня 2025, 10:33
Шахіст-зрадник Карякін відкрив школу в окупованому Луганську
Сергій Карякін
Фото російських ЗМІ

Колишній українець та лобіст російського тероризму Сергій Карякін відвідав тимчасово окупований Луганськ з метою відкриття шахової школи.

Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси.

Урочисте відкриття відбулось напередодні у будівлі луганської середньої школи №19, яка до війни (2014, – прим.) була спеціалізованою з ухилом на іноземні мови.

Зазначимо, що до 2014 року в 19 школі Луганська також проводились шахові заняття, тому невідомо, чому саме на базі чинного гуртка Карякін вирішив провести піар-акцію.

"Почесними" гостями були сенатор РФ Дарья Лантратова та так званий міністр спорту "ЛНР" Олег Шеренешев.

Зазначимо, що Карякін народився у Сімферополі, але у 2009 році змінив громадянство на російське.

У 2014 році шахіст підтримав окупацію Криму та частини Донбасу російськими військовими. У березні 2022 року ФІДЕ дискваліфікувала Карякіна на пів року через його активну провоєнну позицію, проте не продовжила санкції.

Раніше Карякін потрапив під санкції РНБО України та Європейського союзу.

війна Шахи Сергій Карякін

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