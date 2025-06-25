Шахіст-зрадник Карякін відкрив школу в окупованому Луганську

Колишній українець та лобіст російського тероризму Сергій Карякін відвідав тимчасово окупований Луганськ з метою відкриття шахової школи.

Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси.

Урочисте відкриття відбулось напередодні у будівлі луганської середньої школи №19, яка до війни (2014, – прим.) була спеціалізованою з ухилом на іноземні мови.

Зазначимо, що до 2014 року в 19 школі Луганська також проводились шахові заняття, тому невідомо, чому саме на базі чинного гуртка Карякін вирішив провести піар-акцію.

"Почесними" гостями були сенатор РФ Дарья Лантратова та так званий міністр спорту "ЛНР" Олег Шеренешев.

Зазначимо, що Карякін народився у Сімферополі, але у 2009 році змінив громадянство на російське.

У 2014 році шахіст підтримав окупацію Криму та частини Донбасу російськими військовими. У березні 2022 року ФІДЕ дискваліфікувала Карякіна на пів року через його активну провоєнну позицію, проте не продовжила санкції.

Раніше Карякін потрапив під санкції РНБО України та Європейського союзу.