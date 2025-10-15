Росія планує атестувати футбольні клуби окупованого Луганська та Донецька для участі у Другій лізі

Росія може атестувати футбольні клуби з окупованих Луганська та Донецька для участі у Другій лізі.

Про це повідомили окупаційні ЗМІ.

Представники "клону" Шахтаря Віктор Гризлов та Деніс Тумасян вже відвідали офіс ФНЛ та поспілкувались із російськими чиновниками на предмет атестації.

Такі самі плани мають керівники "Зорі", яку створили в окупованому Луганську на противагу автентичному клубу. У футбольному керівництві Росії дозволили командам проходити атестацію та, у разі її успішного проходження, взяти участь у Другій лізі.

Читайте також : Відео Фото Стадіони в окупації: чим живуть і як виглядають спортивні споруди Донбасу

Разом із клубами Луганська та Донецька право на атестацію отримав Фрегат, який заявлено як херсонський (місто звільнено від окупантів 11 листопада 2022 року).

Зазначимо, що усі вищезгадані клуби були учасниками Кубку Співдружності – турнір для окупованих Росією територій України, який цього року виграв саме Шахтар.

Раніше один з російських шахістів відвідав окупований Луганськ та відкрив там власну школу.