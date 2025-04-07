Наставник Карпат розкритикував суддівство після матчу з Поліссям

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко залишився незадоволеним суддівством у матчі 23-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому його команда зіграла внічию з Поліссям.

Свої претензії фахівець пояснив у коментарі УПЛ ТБ.

"Чому у першому моменті суддя дивиться VAR, а у другому навіть не намагається цього робити? Чому це повторюється вже неодноразово? Що відповів арбітр? Кажуть, що Невес б'є по воротах, воротар б'є йому в голову, але це не впливає на епізод.



Добре, не впливає. Значить, можна вдарити? Як не впливає? Він б'є, в нього влітають. Людина координацію не втрачає, коли б'є по воротах? Вона може рухатися далі", – зауважив тренер Карпат.