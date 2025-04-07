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Наставник Карпат розкритикував суддівство після матчу з Поліссям

Олексій Мурзак — 7 квітня 2025, 21:53
Наставник Карпат розкритикував суддівство після матчу з Поліссям
Владислав Лупашко
ФК Карпати

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко залишився незадоволеним суддівством у матчі 23-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому його команда зіграла внічию з Поліссям.

Свої претензії фахівець пояснив у коментарі УПЛ ТБ.

"Чому у першому моменті суддя дивиться VAR, а у другому навіть не намагається цього робити? Чому це повторюється вже неодноразово? Що відповів арбітр? Кажуть, що Невес б'є по воротах, воротар б'є йому в голову, але це не впливає на епізод.

Добре, не впливає. Значить, можна вдарити? Як не впливає? Він б'є, в нього влітають. Людина координацію не втрачає, коли б'є по воротах? Вона може рухатися далі", – зауважив тренер Карпат.

Раніше результат поєдинку прокоментував і наставник Полісся Імад Ашур.

Після цього результату Карпати втратили можливість обійти Кривбас, який має 35 очок, залишившись 6-ми із 33 балами. Полісся зберегло за собою четверту сходинку в турнірній таблиці, набравши 38 очок.

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Карпати Львів

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