УАФ підтвердила виключення Довбика зі складу збірної України на вирішальні матчі відбору до ЧС-2026

Володимир Максименко — 11 листопада 2025, 12:51
Артем Довбик
УАФ

Українська асоціація футболу підтвердила, що форвард Роми Артем Довбик не зіграє проти Франції та Ісландії у відборі до чемпіонату світу 2026 року.

Про це проінформувала пресслужба організації.

Замість нападника "вовків" до лав "жовто-синіх" викликано Назара Волошина з київського Динамо.

Напередодні Довбик пройшов медобстеження, за підсумками якого лікарі визначили характер і ступінь важкості його травми. Йдеться про розтягнення сухожилля прямого м'яза стегна. Орієнтовані терміни відновлення – 4-6 тижнів.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 2 голи та 2 асисти в 14 матчах за Рому в усіх турнірах.

Вирішальні матчі кваліфікації для "синьо-жовтих" відбудуться 13 листопада (проти Франції на виїзді) та 16 листопада (вдома з Ісландією).

У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан.

