Ребров довикликав до лав збірної України півзахисника Динамо

Сергій Ребров довикликав до збірної України півзахисника Динамо Назара Волошина.

Про це повідомила Українська асоціація футзалу.

Наразі невідомо, кого він змінив у заявці команди, однак, швидше за все, це Артем Довбик, який зазнав травми у матчі Роми проти Удінезе в межах 11 туру Серії А.

Раніше повідомлялося, що захисник київського Динамо Тарас Михавко та півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина отримали виклик до збірної України з футболу на вирішальні матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Україні залишилося провести два матчі. 13 листопада "синьо-жовті" зіграють проти Франції на виїзді, а 16 листопада приймуть Ісландію.