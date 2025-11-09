Ребров довикликав до лав збірної України півзахисника Динамо
Назар Волошин
УАФ
Сергій Ребров довикликав до збірної України півзахисника Динамо Назара Волошина.
Про це повідомила Українська асоціація футзалу.
Наразі невідомо, кого він змінив у заявці команди, однак, швидше за все, це Артем Довбик, який зазнав травми у матчі Роми проти Удінезе в межах 11 туру Серії А.
Раніше повідомлялося, що захисник київського Динамо Тарас Михавко та півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина отримали виклик до збірної України з футболу на вирішальні матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.
Україні залишилося провести два матчі. 13 листопада "синьо-жовті" зіграють проти Франції на виїзді, а 16 листопада приймуть Ісландію.