Монзуль: Українська система арбітражу одна з найбільш публічних у Європі

Голова Комітету арбітрів УАФ Катерина Монзуль вважає, що за останні роки українська система арбітражу стала однією з найбільш прозорих у Європі.

Слова Монзуль наводить UA-Football.

"Наші арбітри проходять поліграфи, щотижня ми публікуємо розбори резонансних рішень, деколи оприлюднюємо перемовини ВАР. Як на мене, після публікації перемовин арбітри почали більш скуто та обережно спілкуватися між собою під час гри. Навряд чи це позитивно впливає на якість, адже це робочий процес, внутрішня робота, його винесення на публіку не завжди є добрим. Тренери ж не пускають камери у роздягальню в перерві, і те, про що говорять гравці на полі — теж секрет. Але це лише моя думка.

Я готова до інновацій, аби захищати імідж арбітрів, проте для мене на першому місці завжди буде правильність їхнього кінцевого рішення. А щодо відкритості скажу, що ті дії, які вчинили за останні два роки у цьому питання в Україні, роблять нашу систему арбітражу однією з найбільш публічних у Європі. Розбори моментів щотуру для нас норма – а для більшості країн ноу-хау, на яке не наважуються", – заявила колишня арбітриня.