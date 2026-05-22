Реал оголосив про відхід зіркового захисника
Давід Алаба
ФК Реал Мадрид
Іменитий австрійський захисник Давід Алаба покине мадридський Реал на правах вільного агента.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Контракт 33-річного австрійця з Реалом діє до кінця червня поточного року та продовжений не буде.
Алаба перейшов у Реал і мюнхенської Баварії влітку 2021 року також на правах вільного агента. Проте повною мірою розкритися у Мадриді захисник не зумів через численні травми.
У поточному сезоні на рахунку Алаби 15 матчів за Реал у всіх турнірах, без результативних дій. Наразі трансферна вартість австрійця оцінюється всього у 3,5 мільйона євро.
Раніше Реал уже оголосив про відхід із клубу ще одного зіркового захисника, Дані Карвахаля, який був капітаном команди.