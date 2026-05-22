Реал оголосив про відхід зіркового захисника

Іменитий австрійський захисник Давід Алаба покине мадридський Реал на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт 33-річного австрійця з Реалом діє до кінця червня поточного року та продовжений не буде.

Алаба перейшов у Реал і мюнхенської Баварії влітку 2021 року також на правах вільного агента. Проте повною мірою розкритися у Мадриді захисник не зумів через численні травми.

У поточному сезоні на рахунку Алаби 15 матчів за Реал у всіх турнірах, без результативних дій. Наразі трансферна вартість австрійця оцінюється всього у 3,5 мільйона євро.

Раніше Реал уже оголосив про відхід із клубу ще одного зіркового захисника, Дані Карвахаля, який був капітаном команди.