Арбелоа зробив публічну заяву щодо свого майбутнього в Реалі

Головний тренер Реала Альваро Арбелоа висловився про своє майбутнє в команді.

Його слова передає Marca.

Іспанський фахівець розповів, що залишить свою посаду після матчу 38 туру Ла Ліги з Атлетиком. Він фактично підтвердив, що новим наставником "вершкових" стане Жозе Моурінью.

"Я залишаю Реал із величезною вдячністю. Гравці зробили мене кращою людиною, я насолоджувався кожним днем. Я дуже вдячний клубу за надану можливість, я йду з вдячністю після цих восьми років, залишаючи позаду багатьох друзів. Сподіваюся, що колись я зможу повернутися. У Моурінью фантастичний штаб, він оточений хорошими фахівцями. Якщо він прийде в Реал, то приведе з собою свій тренерський штаб... У мене немає жодних шансів опинитися в його команді. З понеділка мені доведеться думати про те, що для мене найкраще. Я вже зробив крок уперед і значно покращив свою майстерність за ці чотири місяці. Сподіваюся, це лише "до побачення", бо це завжди буде мій дім. Я вже 20 років є частиною Реала на різних посадах, і це завжди буде мій дім. Це буде мій останній матч із Реалом... не знаю, чи останній у моїй кар'єрі", – сказав Арбелоа.

Зазначимо, що Альваро Арбелоа очолив Реал після звільнення Хабі Алонсо. Під його керівництвом команда провела 27 матчів, у яких здобула 17 перемог при двох нічиїх і восьми поразках.

Його останній поєдинок на чолі "вершкових" відбудеться 23 травня на "Сантьяго Бернабеу". Гра з Атлетіком розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом цього матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,50. Нічия – 5,00. Виграш гостей – 5,75.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.