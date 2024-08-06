Стопами Ямала: в Кубку України за Ужгород дебютував 15-річний підліток

У матчі першого попереднього раунду Кубку України між Ужгородом та Прикарпаттям (0:4) за закарпатців дебютував 15-річний футболіст Максим Кічун.

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Кічун здійснив свій професійний дебют на 78-й хвилині матчу першого попереднього етапу турніру проти Прикарпаття. Кічун вийшов на заміну вже після останнього голу.

Омолодження стає головним трендом у сучасному футболі. На Євро-2024 феєрив 16-річний іспанський вундеркінд Ламін Ямал, який під час турніру здавав шкільні екзамени. А в МЛС пішли далі — там за Філадельфію дебютував 14-річний Кевен Саллівен.