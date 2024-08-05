Лівий берег зіграє з Кудрівкою, Миколаїв зустрінеться з Металістом: результати жеребкування Кубку України
Відбулося жеребкування другого попереднього етапу Кубку України сезону-2024/25, в якому візьмуть участь 18 команд — 16 переможців першого попереднього етапу та два фіналісти турніру за право зіграти в УПЛ.
Про це повідомляє УАФ.
Другий попередній етап Кубку України-2024/25
- Скала 1911 (Стрий) — Минай (Минай)
- Прикарпаття (Івано-Франківськ) — Буковина (Чернівці)
- Пробій (Городенка) — Куликів (Куликів)
- Миколаїв (Миколаїв, Львівська область) — Металіст (Харків)
- Поділля (Хмельницький) — ЮКСА (Тарасівка)
- Кудрівка (Кудрівка) — Лівий берег (Київ)
- Олімпія (Савинці) — Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
- Металіст 1925 (Харків) — Полтава (Полтава)
- Чернігів (Чернігів) — Вікторія (Суми)
Базова дата матчів другого попереднього раунду — 12 серпня. Фінальний матч відбудеться 14 травня 2025 року. Місто проведення визначить Виконком УАФ.
Напередодні Металіст у серії пенальті здолав Вільхівці, а Скала 1911 вибив Епіцентр.