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Лівий берег зіграє з Кудрівкою, Миколаїв зустрінеться з Металістом: результати жеребкування Кубку України

Олександр Булава — 5 серпня, 16:45
Лівий берег зіграє з Кудрівкою, Миколаїв зустрінеться з Металістом: результати жеребкування Кубку України

Відбулося жеребкування другого попереднього етапу Кубку України сезону-2024/25, в якому візьмуть участь 18 команд — 16 переможців першого попереднього етапу та два фіналісти турніру за право зіграти в УПЛ.

Про це повідомляє УАФ.

Другий попередній етап Кубку України-2024/25

  • Скала 1911 (Стрий) — Минай (Минай)
  • Прикарпаття (Івано-Франківськ) — Буковина (Чернівці)
  • Пробій (Городенка) — Куликів (Куликів)
  • Миколаїв (Миколаїв, Львівська область) — Металіст (Харків)
  • Поділля (Хмельницький) — ЮКСА (Тарасівка)
  • Кудрівка (Кудрівка) — Лівий берег (Київ)
  • Олімпія (Савинці) — Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
  • Металіст 1925 (Харків) — Полтава (Полтава)
  • Чернігів (Чернігів) — Вікторія (Суми)

Базова дата матчів другого попереднього раунду — 12 серпня. Фінальний матч відбудеться 14 травня 2025 року. Місто проведення визначить Виконком УАФ.

Напередодні Металіст у серії пенальті здолав Вільхівці, а Скала 1911 вибив Епіцентр.

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