Лівий берег зіграє з Кудрівкою, Миколаїв зустрінеться з Металістом: результати жеребкування Кубку України

Відбулося жеребкування другого попереднього етапу Кубку України сезону-2024/25, в якому візьмуть участь 18 команд — 16 переможців першого попереднього етапу та два фіналісти турніру за право зіграти в УПЛ.

Про це повідомляє УАФ.

Другий попередній етап Кубку України-2024/25

Скала 1911 (Стрий) — Минай (Минай)

Прикарпаття (Івано-Франківськ) — Буковина (Чернівці)

Пробій (Городенка) — Куликів (Куликів)

Миколаїв (Миколаїв, Львівська область) — Металіст (Харків)

Поділля (Хмельницький) — ЮКСА (Тарасівка)

Кудрівка (Кудрівка) — Лівий берег (Київ)

Олімпія (Савинці) — Гірник-Спорт (Горішні Плавні)

Металіст 1925 (Харків) — Полтава (Полтава)

Чернігів (Чернігів) — Вікторія (Суми)

Базова дата матчів другого попереднього раунду — 12 серпня. Фінальний матч відбудеться 14 травня 2025 року. Місто проведення визначить Виконком УАФ.

Напередодні Металіст у серії пенальті здолав Вільхівці, а Скала 1911 вибив Епіцентр.