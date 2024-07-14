Побив рекорд Пеле: 17-річний Ямаль став наймолодшим в історії гравцем у фіналах Євро й Мундіалів

У ці хвилини в Берліні проходить фінальний матч чемпіонату Європи 2024 між національними командами Іспанії та Англії.

У складі іспанців зі стартових хвилин на поле вийшов юний талант Ламін Ямаль, якому напередодні, 13 липня, виповнилося 17 років.

Ямаль, який вже встиг переписати декілька рекордів, став наймолодшим в історії гравцем, що вийшов на поле у фінальних матчах Євро та чемпіонатів світу.

Попередній рекорд належав легендарному бразильцеві Пеле, який зіграв у фіналі Мундіалю-1958 у віці 17 років і 249 днів.

Нагадаємо, на Євро-2024 Ламін Ямаль встиг віддати три результативні передачі, а також відзначився голом у півфіналі проти Франції.

Чемпіон проводить для вас текстову онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Англія.