Металіст у серії пенальті здолав Вільхівці: результати попереднього етапу Кубку України

Сьогодні, 3 серпня, відбулися 14 матчів першого попереднього етапу розіграшу Кубку України-2024/25.

Кубок України-2024/25

Перший попередній етап, 3 серпня

Чернігів (Чернігів) — Чайка (Петропавлівська Борщагівка) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 70 Федосов

Реал Фарма (Одеса) — ЮКСА (Тарасівка) 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 28 Гонсалес, 0:2 - 33 Ховайко, 0:3 - 67 Гехейро

Діназ (Вишгород) — Кудрівка (Кудрівка) 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Сторчоус, 1:1 - Сейтхалілов, 1:2 - 89 Рогозинський

Вікторія (Суми) — Металург (Запоріжжя) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 44 Книш

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) — Маріуполь (Маріуполь) 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Савін, 1:1 - 62 Онищенко, 2:1 - 68 Студенко, 3:1 - 78 Онищенко

Локомотив (Київ) — Металіст 1925 (Харків) 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 24 Сидоров, 0:2 - 32 Сидоров, 0:3 - 44 Стень, 0:4 - 49 Арі Моура, 1:4 - 79 Каранга

Куликів (Куликів) — Нива (Вінниця) 0:0, після пенальті 4:2

Тростянець (Тростянець) — Полтава (Полтава) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 38 Стрельцов

Ревера 1908 (Івано-Франківськ) — Поділля (Хмельницький) — 2:2 (0:1, 1:0), після пенальті 2:4

Вільхівці (Вільхівці) — Металіст (Харків) 0:0, після пенальті 5:6

Скала 1911 (Стрий) — Епіцентр (Кам’янець-Подільський) 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Авер'янов, 2:0 - 18 Яната

Ужгород (Ужгород) — Прикарпаття (Івано-Франківськ) 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 6 Кос, 0:2 - 22 Ільчук (автогол), 0:3 - 43 Швець, 0:4 - 48 Кос

Миколаїв (Миколаїв, Львівська обл.) — Агробізнес (Волочиськ) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 45+2 Глоба (автогол)

Нива (Тернопіль) — Буковина (Чернівці) 1:1, після пенальті 3:4

Раніше повідомлялося, що президенти ЮКСА та Реал Фарми взяли участь в очному матчі своїх команд у першому попередньому етапі Кубку України.