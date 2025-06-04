Президент Комо відреагував на інтерес Інтера до Фабрегаса

Президент Комо Мірван Суварсо спростував потенційний перехід головного тренера команди Сеска Фабрегаса в міланський Інтер.

Цитує функціонера сайт Джанлуки Ді Марціо.

Президент "біло-синіх" заявив, що проєкт Комо є довгостроковим.

"Наш шлях довгий, він триватиме кілька сезонів і обертається навколо Сеска Фабрегаса, який не покине клуб", – розповів Суварсо.

Нагадаємо, вчора, 3 червня, Інтер оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Сімоне Індзагі. Найімовірнішим кандидатом на заміну йому називається наставник Комо Сеск Фабрегас. Також серед потенційних претендентів називають Роберто Де Дзербі з Марселя.

Напередодні міланський клуб зазнав розгромної поразки від ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів. Ця перемога парижан стала найбільшою в історії фіналів ЛЧ.