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Президент Комо відреагував на інтерес Інтера до Фабрегаса

Олександр Булава — 4 червня 2025, 16:36
Президент Комо відреагував на інтерес Інтера до Фабрегаса
Сеск Фабрегас
Getty Images

Президент Комо Мірван Суварсо спростував потенційний перехід головного тренера команди Сеска Фабрегаса в міланський Інтер.

Цитує функціонера сайт Джанлуки Ді Марціо.

Президент "біло-синіх" заявив, що проєкт Комо є довгостроковим.

"Наш шлях довгий, він триватиме кілька сезонів і обертається навколо Сеска Фабрегаса, який не покине клуб", – розповів Суварсо.

Нагадаємо, вчора, 3 червня, Інтер оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Сімоне Індзагі. Найімовірнішим кандидатом на заміну йому називається наставник Комо Сеск Фабрегас. Також серед потенційних претендентів називають Роберто Де Дзербі з Марселя.

Напередодні міланський клуб зазнав розгромної поразки від ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів. Ця перемога парижан стала найбільшою в історії фіналів ЛЧ.

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