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ПСЖ здобув найбільшу перемогу в історії фіналів ЛЧ

Руслан Травкін — 1 червня 2025, 00:10
ПСЖ здобув найбільшу перемогу в історії фіналів ЛЧ
Getty images

Фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером завершився з рахунком 5:0 на користь французького клубу. Це найбільша різниця голів у вирішальній грі.

До сьогодні у фіналі найбільшою різницею було чотири голи.

У сучасній історії Ліги чемпіонів (починаючи з сезону-1992/93) лише раз фінал завершувався з перевагою в чотири голи. Сталося це у фіналі сезону-1993/94, коли Мілан з рахунком 4:0 розгромив Барселону.

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Ще три випадки сталися, коли турнір мав назву Кубок Європейських чемпіонів.

  • Сезон-1959/60. Реал – Айнтрахт 7:3
  • Сезон-1973/74. Баварія – Атлетико 4:0
  • Сезон-1988/89. Мілан – Стяуа 4:0

Нагадаємо, найкращими бомбардирами Ліги чемпіонів цього сезону стали Серу Гірассі та Рафінья. 

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