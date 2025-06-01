ПСЖ здобув найбільшу перемогу в історії фіналів ЛЧ

Фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером завершився з рахунком 5:0 на користь французького клубу. Це найбільша різниця голів у вирішальній грі.

До сьогодні у фіналі найбільшою різницею було чотири голи.

У сучасній історії Ліги чемпіонів (починаючи з сезону-1992/93) лише раз фінал завершувався з перевагою в чотири голи. Сталося це у фіналі сезону-1993/94, коли Мілан з рахунком 4:0 розгромив Барселону.

Ще три випадки сталися, коли турнір мав назву Кубок Європейських чемпіонів.

Сезон-1959/60. Реал – Айнтрахт 7:3

Сезон-1973/74. Баварія – Атлетико 4:0

Сезон-1988/89. Мілан – Стяуа 4:0

Нагадаємо, найкращими бомбардирами Ліги чемпіонів цього сезону стали Серу Гірассі та Рафінья.