Екстренер Шахтаря претендує на посаду наставника Інтера

Інтер розпочав пошуки нового головного тренера після відходу з клубу Сімоне Індзагі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі клуб визначив двох фаворитів на посаду – це наставник Комо Сеск Фабрегас та екстренер донецького Шахтаря, а наразі коуч Марселя Роберто Де Дзербі.

Зазначається, що переговори розпочнуться найближчим часом. Також Інтеру пропонують й інших кандидатів, однак два основні варіанти залишаються незмінними.

🚨⚫️🔵 Cesc Fabregas and Roberto De Zerbi are the two main candidates to take over as new Inter head coach.



Talks to start from today with Inter also being offered more managers but the two main options remain clear. pic.twitter.com/mOzQ41uFb6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2025

Нагадаємо, напередодні Інтер оголосив про розірвання контракту з Сімоне Індзагі, який очолював клуб із літа 2021 року. З міланським клубом він завоював 6 трофеїв: 1 чемпіонат, 2 Кубки та 3 Суперкубки Італії. У 2023 і 2025 роках виводив команду у фінали Ліги чемпіонів.