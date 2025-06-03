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Екстренер Шахтаря претендує на посаду наставника Інтера

Олександр Булава — 3 червня 2025, 19:14
Екстренер Шахтаря претендує на посаду наставника Інтера
Роберто Де Дзербі
Getty Images

Інтер розпочав пошуки нового головного тренера після відходу з клубу Сімоне Індзагі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі клуб визначив двох фаворитів на посаду – це наставник Комо Сеск Фабрегас та екстренер донецького Шахтаря, а наразі коуч Марселя Роберто Де Дзербі.

Зазначається, що переговори розпочнуться найближчим часом. Також Інтеру пропонують й інших кандидатів, однак два основні варіанти залишаються незмінними.

Нагадаємо, напередодні Інтер оголосив про розірвання контракту з Сімоне Індзагі, який очолював клуб із літа 2021 року. З міланським клубом він завоював 6 трофеїв: 1 чемпіонат, 2 Кубки та 3 Суперкубки Італії. У 2023 і 2025 роках виводив команду у фінали Ліги чемпіонів.

Інтер Марсель Чемпіонат Італії, Серія А Сімоне Індзагі Комо

Інтер

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