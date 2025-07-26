Скандальний футболіст опублікував інтимне фото у соцмережі, щоб спростувати наявність зайвої ваги

Скандально відомий аргентинський форвард Мауро Ікарді знову опинився у центрі уваги, і цього разу не через трансфери або особисте життя, а через свою фізичну форму.

Після хвилі критики у соцмережах, пов’язаної з нібито зайвою вагою, нападник Галатасарая вирішив відповісти у своєму стилі.

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Ікарді опублікував доволі відверте фото у дзеркалі з підписом: "Para los haters…", чим одразу підірвав коментарі. Його допис супроводжувався ще кількома "відвертим" сторіз, які лише розпалили дискусії серед фанатів.

На знімках нападник стояв повністю оголений перед дзеркалом, прикривши пікантне місце рушником.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Ікарді отримав серйозну травму – розрив зв’язок, але зараз він уже тренується на рівні з командою та готується повернутися на поле найближчим часом.

Напередодні стало відомо, що аргентинська модель мала коханця, який виступав з Ікарді в одному клубі. Ванда купувала своєму таємному хлопцю подарунки на гроші самого ж Мауро.

Наразі у Нари та Ікарді активно йдуть суди. Напередодні зірка Галатасарая здобув першу юридичну перемогу у справі розлучення з колишньою дружиною. Тепер він може забрати дітей або відсудити у колишньої 80 млн євро.