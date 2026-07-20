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Турецкий гранд відмовився платили 30 мільйонів євро за нападника Динамо

Олексій Мурзак — 20 липня 2026, 18:19
Турецкий гранд відмовився платили 30 мільйонів євро за нападника Динамо
Матвій Пономаренко
ФК Динамо Київ

Ймовірний трансфер нападника Динамо Матвія Пономаренка у Галатасарай перебуває під загрозою зриву.

Про це повідомив турецький журналіст Бурак Ерен.

За його даними, турецький гранд не збирається платити за українського форварда 30 мільйонів євро.

"Президент клубу Дурсун Озбек вважає, що за цю суму можна підписати кращого гравця з однією з топліг Європи.

Матвій подобається Галатасараю та очолює шортлист клубу, але турки підпишуть гравця лише якщо зійдуться всі фінансові умови, ймовірно, через угоду про оренду", – повідомив Ерен.

Раніше турецькі ЗМІ неодноразово сватали українця в Галатасарай. Водночас агент Пономаренка спростував цю інформацію

Галатасарай Динамо Київ Матвій Пономаренко

Галатасарай

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