Звільнить місця для Пономаренка? Зірковий форвард покине Галатасарай

Іменитий аргентинський форвард Мауро Ікарді покине Галатасарай влітку поточного року.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Контракт Ікарді з Галатасараєм діяв до кінця червня 2026 року. Наразі 33-річний форвард перебуває у статусі вільного агента. Ікарді вирішив не підписувати новий контракт із Галатасараєм і наразі оцінює інші варіанти продовження кар'єри.

Аргентинець виступав за Галатасарай з літа 2022 року. Сумарно за цей час відзначився 77 голами та 25 асистами в 134 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що згоду на перехід у Галатасарай дав український нападник Динамо Київ Матвій Пономаренко. Рішення Ікарді підвищує ймовірність його переходу в турецький клуб.