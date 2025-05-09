Відомий футболіст натякнув на заручини із моделлю, з якою зрадив колишній дружині

Скандально відомий аргентинський нападник Мауро Ікарді привернув до себе увагу через гучні зміни в особистому житті.

Футболіст виклав у соцмережі фото з Чіною Суарес в обручках та романтичним підписом: "Я тебе люблю".

Нагадаємо, саме через Суарес розпався гучний союз Мауро з Вандою Нарою. Тоді акторку звинувачували в тому, що вона надсилала інтимні відео гравцям збірної Аргентини, і одним із адресатів був саме Ікарді.

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Раніше повідомлялося, що Ванда все ще розраховує на возз'єдання з форвардом Галатасарая.

Ймовірною причиною цього рішення називається складне для Нари судове рішення, через що має або віддати 80 млн євро колишньому чоловіку, або відмовитися від дітей.