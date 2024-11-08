Зірковий форвард Галатасарая вибув до кінця сезону через важку травму

Форвард Галатасарая Мауро Ікарді отримав розрив передньої хрестоподібної зв’язки коліна та пошкодив меніск.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

За прогнозами лікарів, відновлення Ікарді займе 7-9 місяців. Це означає, що у поточному сезоні 31-річний аргентинець більше не зіграє.

Травму форвард отримав у четвер, 7 листопада у матчі четвертого туру Ліги Європи проти Тоттенгема, який завершився перемогою Галатасарая з рахунком 3:2.

У поточному сезоні Ікарді встиг взяти участь у 14 матчах за стамбульський клуб в усіх турнірах, і відзначився у них 6 голами та 2 асистами.

Нагадаємо, недавно форвард вкотре розійшовся зі своєю дружиною, Вандою Нарою.

Раніше повідомлялося про те, що Галатасарай збирається викупити Віктора Осімхена у Наполі.

Зазначимо, що Галатасарай – майбутній суперник Динамо по Лізі Європи. Команди зіграють між собою в сьомому турі 21 січня.