Зірка збірної Іспанії завершить міжнародну кар’єру, якщо виграє ЧС

Іменитий захисник мадридського Реала та збірної Іспанії Марк Кукурелья заявив, що завершить свою кар'єру в національній команді, якщо виграє чемпіонат світу 2026 року.

Слова іспанця наводить Madrid Xtra.

"Якщо Іспанія виграє чемпіонат світу, я зателефоную Луїсу де ла Фуенте наступного дня і завершу кар'єру у збірній. З трофеями Євро та ЧС не можна бажати більшого", – заявив захисник.

Кукурелья дебютував за збірну Іспанії в 2021 році, з того часу провів 31 матч і забив 1 гол. У складі іспанців 27-річний захисник вже став чемпіоном Європи 2024 року.

У неділю, 19 липня, Іспанія у фіналі ЧС-2026 зіграє проти Аргентини, початок матчу – о 22:00 за київським часом. Перед стартом турніру Кукурелья пообіцяв набити тату з портретом головного тренера збірної Іспанії Луїса де ла Фуенте.