ФІФА кардинально змінює традицію: чемпіони ЧС-2026 отримають унікальну нагороду вперше в історії
Фінал чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини увійде в історію не лише завдяки боротьбі за головний футбольний трофей планети. ФІФА вирішила започаткувати нову традицію, яка десятиліттями була характерною насамперед для американського спорту.
Вперше в історії чемпіонату світу гравці та тренерський штаб команди-переможця отримають спеціальні чемпіонські персні. Їх вручать одразу після офіційної церемонії нагородження та підняття над головою Кубка світу.
При цьому головний трофей турніру нікуди не зникає. Як і раніше, футболісти лише тимчасово отримають право потримати оригінальний кубок, після чого він повернеться до ФІФА, а чемпіонам передадуть його офіційну копію.
Нововведення стало ще одним кроком до "американізації" мундіалю. Раніше організатори вже оголосили, що фінал ЧС-2026 вперше матиме масштабне 30-хвилинне шоу в перерві за зразком Супербоулу, у якому мають виступити світові зірки музики.
За інформацією ФІФА, для чемпіонів виготовлять 30 ексклюзивних перснів — для футболістів і представників тренерського штабу. Крім того, буде випущено ще 1996 колекційних екземплярів, які надійдуть у продаж для вболівальників по всьому світу.
Цікаво, що одразу після нагородження футболістам доведеться повернути свої персні організаторам. Це потрібно для фінального етапу персоналізації.
На одному боці вже буде викарбувано зображення Кубка світу, а на іншому з'являться індивідуальні елементи, пов'язані з командою-чемпіоном. Лише після цього переможці отримають свої унікальні нагороди назавжди.
Нагадаємо, вирішальний поєдинок 23-го мундіалю в історії між Іспанією та Аргентиною пройде у неділю, 19 липня, на "МетЛайф Стедіум", що знаходиться в місті Іст-Ратерфорд, поблизу Нью-Йорка. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що ФІФА вже призначила суддівську бригаду на фінальний матч чемпіонату світу-2026.