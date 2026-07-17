ФІФА кардинально змінює традицію: чемпіони ЧС-2026 отримають унікальну нагороду вперше в історії

Фінал чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини увійде в історію не лише завдяки боротьбі за головний футбольний трофей планети. ФІФА вирішила започаткувати нову традицію, яка десятиліттями була характерною насамперед для американського спорту.

Вперше в історії чемпіонату світу гравці та тренерський штаб команди-переможця отримають спеціальні чемпіонські персні. Їх вручать одразу після офіційної церемонії нагородження та підняття над головою Кубка світу.

При цьому головний трофей турніру нікуди не зникає. Як і раніше, футболісти лише тимчасово отримають право потримати оригінальний кубок, після чого він повернеться до ФІФА, а чемпіонам передадуть його офіційну копію.

Нововведення стало ще одним кроком до "американізації" мундіалю. Раніше організатори вже оголосили, що фінал ЧС-2026 вперше матиме масштабне 30-хвилинне шоу в перерві за зразком Супербоулу, у якому мають виступити світові зірки музики.

За інформацією ФІФА, для чемпіонів виготовлять 30 ексклюзивних перснів — для футболістів і представників тренерського штабу. Крім того, буде випущено ще 1996 колекційних екземплярів, які надійдуть у продаж для вболівальників по всьому світу.

🚨URGENTE - FIFA acaba de anunciar que os jogadores da seleção que ganhar a Copa do Mundo irão receber anéis comemorativos exclusivos pic.twitter.com/nPifsVXq4b — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) July 16, 2026

Цікаво, що одразу після нагородження футболістам доведеться повернути свої персні організаторам. Це потрібно для фінального етапу персоналізації.

На одному боці вже буде викарбувано зображення Кубка світу, а на іншому з'являться індивідуальні елементи, пов'язані з командою-чемпіоном. Лише після цього переможці отримають свої унікальні нагороди назавжди.

🚨 BREAKING! 🤯



The 2026 World Cup champions will receive exclusive championship rings for the first time in FIFA competition history. 💍



Inspired by North American sports tradition, 30 rings for the winners, 1,996 numbered limited-edition rings available for fans worldwide. ✨ pic.twitter.com/rP49whydhp — Polymarket FC (@PolymarketFC) July 17, 2026

Нагадаємо, вирішальний поєдинок 23-го мундіалю в історії між Іспанією та Аргентиною пройде у неділю, 19 липня, на "МетЛайф Стедіум", що знаходиться в місті Іст-Ратерфорд, поблизу Нью-Йорка. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що ФІФА вже призначила суддівську бригаду на фінальний матч чемпіонату світу-2026.