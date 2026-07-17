ФІФА призначила арбітра на фінал ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) призначила суддівську бригаду на фінальний матч чемпіонату світу-2026, у якому зустрінуться збірні Аргентини та Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Головним арбітром поєдинку стане 46-річний словенець Славко Винчич. На лініях йому асистуватимуть його земляки Томаж Кланчник та Андраж Ковачич. Обов'язки резервного арбітра виконуватиме йорданець Адхам Махадме, а його помічником стане Мохаммад Аль-Калаф.

The match officials for @FIFAWorldCup Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026

Винчич дебютував у вищому дивізіоні чемпіонату Словенії у 2007 році, а статус арбітра ФІФА отримав у 2010-му. За цей час він працював на матчах Ліги чемпіонів, Євро-2020, фіналі Ліги Європи 2022 року, а також обслуговував фінал Ліги чемпіонів-2024 на стадіоні "Вемблі", де мадридський Реал переміг дортмундську Боруссію.

На чемпіонаті світу-2026 словенський рефері вже відсудив матчі групового етапу Бразилія – Марокко (1:1) та Йорданія – Алжир (1:2), а також поєдинок 1/16 фіналу між Мексикою та Еквадором (2:0), у якому показав червону картку захиснику еквадорців П'єро Інкап'є.

Вирішальний поєдинок 23-го мундіалю в історії пройде у неділю, 19 липня, на "МетЛайф Стедіум", що знаходиться в місті Іст-Ратерфорд, поблизу Нью-Йорка. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що під час перерви на глядачів очікуватиме Halfеime Show, на якому виступлять Мадонна, Шакіра та південнокорейський гурт BTS.