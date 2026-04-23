Підсилення однозначно буде: в Буковині зробили заяву про трансферну політику після повернення в УПЛ

Буковина вже працює над можливим посиленням на сезон-2026/27, який команда проведе в Українській Прем'єр-лізі.

Про це у інтерв'ю Tribuna.com розповів фінансовий директор клубу Ігор Наболотний.

"Якщо коротко, то підсилення однозначно буде. З кимось ми будемо прощатися, хтось залишиться і продовжить контракт. Відповідно, будемо шукати підсилення на проблемні позиції. Президент ставить завдання бюджет сильно не підвищувати, тому будемо намагатися шукати якісних футболістів за притомні гроші.

Розумію, що зараз ринок в нас в Україні трошки розігрітий. Дуже велика вартість саме українських гравців. Значить, будемо шукати іноземців, які будуть грати на якомусь певному рівні. Тобто будемо робити все для того, щоб покращити якість команди", – зазначив він.

Водночас Наболотний додав, що такі питання більше до спортивного департаменту.

"Селекція – це більше питання до нашого спортивного департаменту. В нас є скаут-група і шеф-скаут, які перебувають у постійному пошуку. Вони переглядають безмежну кількість гравців.

Ми над цим працюємо. Я не хочу казати, що в нас будуть якісь гучні придбання, бо це таке слово дуже розкручене. Я сподіваюсь, що в нас будуть цікаві трансфери, які дозволять нам покращити свій рівень", – сказав Наболотний.

Напередодні Буковина програла Динамо в 1/2 фіналу Кубку України.

Як відомо, після нічиєї Лівого Берега з тернопільською Нивою (0:0) у 24 турі Першої ліги України чернівецька команда достроково гарантувала собі вихід в Українську Прем'єр-лігу.