У Буковині обрали стадіони для матчів УПЛ

Буковина через невідповідність домашнього стадіону вимогам Української Прем'єр-ліги розпочне сезон-2026/27 у Львові та Тернополі.

Про це в інтерв'ю Tribuna.com розповів фінансовий директор клубу Ігор Наболотний.

"Дивіться, номінально в нас під час атестації основний стадіон заявлений Україна, місто Львів, резервний – Тернопіль. Але, не секрет, що ми проводимо інтенсивну роботу на нашому домашньому стадіоні. Буквально через тиждень буде оголошено тендер на проведення освітлення. Уже в нас домовлено і частково оплачено авансові платежі по реконструкції поля з підігрівом. Як тільки ми зіграємо останній тур, то в нас почнеться реконструкція основного поля. Це підігрів, покриття – всі ці роботи плановано мають закінчитися до вересня", – зазначив функціонер.

Попри це, у Буковині сподіваються, що зможуть домовитися з УАФ.

"Ми сподіваємося, що УАФ піде нам на зустріч. Якщо ми встигнемо зробити поле до старту чемпіонату, а доробити освітлення нам лишиться тиждень-два, то будемо звертатися до УАФ, щоб пішли нам на зустріч і щоб ми зіграли в Чернівцях перший матч. Можливо, вдень, можливо, без освітлення. Але ми дуже хочемо, щоб чернівецька публіка, яка чекала 32 роки цієї миті, відчула її в Чернівцях, а не в іншому місті", – сказав Наболотний.

Напередодні Буковина програла Динамо в 1/2 фіналу Кубку України. Номінально домашній матч клуб зіграв у Тернополі, оскільки в УАФ заявили, що стадіон в Чернівцях не відповідає нормам і не може приймати матчі такого рівня.

Як відомо, після нічиєї Лівого Берега з тернопільською Нивою (0:0) у 24 турі Першої ліги України чернівецька команда достроково гарантувала собі вихід в Українську Прем'єр-лігу.