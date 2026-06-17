Контакт був: Анрі розібрав суперечливий епізод з фолом Мессі

Колишній форвард збірної Франції Тьєррі Анрі висловив думку стосовно суперечливого епізоду за участю Ліонеля Мессі в матчі 1-го туру чемпіонату світу-2026 Аргентина – Алжир (3:0).

Його слова цитує ВВС.

Чемпіон світу 1998 року вважає, що Мессі не заслуговував на червону картку за порушення правил проти алжирського захисника Аїса Манді.

"Намір має дуже велике значення, коли ти правильно аналізуєш такі ситуації. Коли переглядаєш цей момент ще раз, то чітко видно, що Ліонель Мессі зосереджений на м'ячі й намагається виконати футбольну дію, а не травмувати когось. Так, контакт був. Так, це виглядало незграбно. Але не кожне зіткнення має каратися червоною карткою", – сказав Анрі.

Нагадаємо, що момент з порушенням Мессі проти Манді стався у першому таймі за рахунку 1:0 на користь "Альбіселесте". Арбітр матчу поляк Шимон Марциняк та відеопомічник (ВАР) не побачили фол зі сторони аргентинця.

У підсумку Мессі оформив хеттрик та оновив кілька рекордів чемпіонатів світу.

Раніше колишній арбітр ФІФА Олег Орєхов проаналізував грубий фол Мессі в матчі Аргентина – Алжир.