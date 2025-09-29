Шахтар уперше в сезоні став одноосібним лідером: турнірна таблиця УПЛ після 7-го туру

У понеділок, 29 вересня, завершився сьомий тур Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, за підсумком якого визначилося положення команд у турнірній таблиці.

7-й тур УПЛ закрився поєдинком між Вересом та Поліссям, у якому житомирський клуб розгромив свого опонента з рахунком 3:1. Завдяки цій перемозі команда Руслана Ротаня піднялася на шосте місце, обійшовши ЛНЗ, який зіграв унічию з Кривбассом (0:0).

Одноосібним лідером чемпіонату України став Шахтар: "гірники" забили чотири голи Руху та скористалися ще однією нічиєю у виконанні Динамо. Також втратив очки ковалівський Колос, який програв Металісту 1925 (0:1). Харківський клуб вийшов на третє місце з 14 очками в активі.

Найгіршими командами УПЛ залішаються Епіцентр та Рух, які розташувалися у "підвалі" турнірної таблиці з трьома балами у кожного.

Турнірна таблиця УПЛ після 7-го туру

Шахтар – 17 очок; Динамо – 15; Металіст 1925 – 14; Колос – 14; Кривбас – 13; Полісся – 12; ЛНЗ – 11; Кудрівка – 10; Оболонь – 9; Карпати – 8; Зоря – 8; Верес – 7; Олександрія – 7; Полтава – 4; Епіцентр – 3; Рух – 3.

Standings provided by Sofascore

