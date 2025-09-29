Українська правда
Шахтар уперше в сезоні став одноосібним лідером: турнірна таблиця УПЛ після 7-го туру

Олексій Погорелов — 29 вересня 2025, 20:27
УПЛ

У понеділок, 29 вересня, завершився сьомий тур Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, за підсумком якого визначилося положення команд у турнірній таблиці.

7-й тур УПЛ закрився поєдинком між Вересом та Поліссям, у якому житомирський клуб розгромив свого опонента з рахунком 3:1. Завдяки цій перемозі команда Руслана Ротаня піднялася на шосте місце, обійшовши ЛНЗ, який зіграв унічию з Кривбассом (0:0).

Одноосібним лідером чемпіонату України став Шахтар: "гірники" забили чотири голи Руху та скористалися ще однією нічиєю у виконанні Динамо. Також втратив очки ковалівський Колос, який програв Металісту 1925 (0:1). Харківський клуб вийшов на третє місце з 14 очками в активі.

Найгіршими командами УПЛ залішаються Епіцентр та Рух, які розташувалися у "підвалі" турнірної таблиці з трьома балами у кожного.

Турнірна таблиця УПЛ після 7-го туру

  1. Шахтар – 17 очок;
  2. Динамо – 15;
  3. Металіст 1925 – 14;
  4. Колос – 14;
  5. Кривбас – 13;
  6. Полісся – 12;
  7. ЛНЗ – 11;
  8. Кудрівка – 10;
  9. Оболонь – 9;
  10. Карпати – 8;
  11. Зоря – 8;
  12. Верес – 7;
  13. Олександрія – 7;
  14. Полтава – 4;
  15. Епіцентр – 3;
  16. Рух – 3.
Нагадаємо, що з'явилася інформація про гучний скандал зі спробою підкупити арбітра перед грою одного з попередніх турів Першої ліги України.

