Шахтар уперше в сезоні став одноосібним лідером: турнірна таблиця УПЛ після 7-го туру
У понеділок, 29 вересня, завершився сьомий тур Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, за підсумком якого визначилося положення команд у турнірній таблиці.
7-й тур УПЛ закрився поєдинком між Вересом та Поліссям, у якому житомирський клуб розгромив свого опонента з рахунком 3:1. Завдяки цій перемозі команда Руслана Ротаня піднялася на шосте місце, обійшовши ЛНЗ, який зіграв унічию з Кривбассом (0:0).
Одноосібним лідером чемпіонату України став Шахтар: "гірники" забили чотири голи Руху та скористалися ще однією нічиєю у виконанні Динамо. Також втратив очки ковалівський Колос, який програв Металісту 1925 (0:1). Харківський клуб вийшов на третє місце з 14 очками в активі.
Найгіршими командами УПЛ залішаються Епіцентр та Рух, які розташувалися у "підвалі" турнірної таблиці з трьома балами у кожного.
Турнірна таблиця УПЛ після 7-го туру
- Шахтар – 17 очок;
- Динамо – 15;
- Металіст 1925 – 14;
- Колос – 14;
- Кривбас – 13;
- Полісся – 12;
- ЛНЗ – 11;
- Кудрівка – 10;
- Оболонь – 9;
- Карпати – 8;
- Зоря – 8;
- Верес – 7;
- Олександрія – 7;
- Полтава – 4;
- Епіцентр – 3;
- Рух – 3.
