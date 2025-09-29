Суддя повідомив про спробу підкупити його у Першій лізі, триває перевірка УАФ – Звєров

Один з українських арбітрів відмовився вплинути на результат матчу Першої ліги.

Про це журналіст Володимир Звєров розповів у своїй програмі "Звєров Про Футбол".

За словами Звєрова, перед початком одного з попередніх турів другого за силою українського дивізіону менеджер неназваного клубу зателефонував арбітру та попросив про певну "допомогу".

Суддя відмовив та, згідно з протоколом, повідомив УАФ про спробу його підкупу. Наразі триває перевірка.

"Ходять чутки про один випадок в українському футболі, який можна назвати екстраординарним. Поки що без назв команд – триває перевірка УАФ. Це всі дані, які потрібно перевірити, це всі моменти, які належить з’ясувати. Кажуть, що інцидент трапився у Першій лізі. Перед одним із попередніх турів одна команда дуже переймалася результатом. Інакше важко пояснити, чому один із менеджерів цього футбольного клубу, дізнавшись про призначення арбітрів на матч, зателефонував судді та попросив про "допомогу". Рефері відмовився й за протоколом – так, як навчили та проінструктували, – повідомив відповідні органи Української асоціації футболу. Тобто професійно поставився до своїх обов’язків. Варто сказати, що це дуже показовий випадок, випадок у стилі "жити по-новому". Арбітр не приймає пропозицію, але завжди знайдуться ті, хто пропонує", – розповів Звєров.

Нагадаємо, що вчора, 28 вересня, відбулися три матчі 8 туру Першої ліги України, в одному з яких Чорноморець обіграв Агробізнес.

Раніше стало відомо, що Ворскла через бан ФІФА не змогла заявити на сезон двох легіонерів.