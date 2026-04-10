Полтава – Полісся: пряма LIVE-трансляція матчу УПЛ

У п'ятницю, 10 квітня, відбудеться поєдинок 23-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому Полісся завітає в гості до СК Полтава.

Гра відбудеться на стадіоні "Зірка" ім. С. Березкіна в Кропивницькому. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Дивитися матч Полтава – Полісся можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо.

Полісся після 22 зіграних поєдинків УПЛ підопічні Руслана Ротаня посідають третє місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера ЛНЗ на 7 залікових пунктів. Полтава наразі займає останню сходинку в чемпіонаті України.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є житомирське Полісся, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,12. Натомість на перемогу СК Полтава можна поставити з коефіцієнтом 26,00, на нічию – 8,50.

