У чемпіонаті новий лідер: турнірна таблиця УПЛ після 6-го туру

У понеділок, 14 вересня, матчем між Шахтарем та Чорноморцем завершилася програма 6-го туру УПЛ сезону-2026/27, за підсумками якого в чемпіонаті з'явився новий лідер, яким стало Полісся.

Впевнену перемогу святкували "гірники", які з 15 очками зберегли за собою другу сходинку в турнірній таблиці. Стільки балів має і житомирський клуб, який випереджає чинних чемпіонів за додатковими показниками.

Замикають топ-3 Карпати, які у стартовому матчі туру перемогли Колос. На четверту сходинку з матчем у запасі піднялося Динамо, яке напередодні розгромило Епіцентр.

Варто зазначити, що тур був зіграний не повністю. Зокрема, через повітряні тривоги було перенесено на невизначену дату поєдинки Кривбас – Харків (харків'яни також ведуть боротьбу за медалі), і протистояння Вереса з Кудрівкою.

У "підвалі" чемпіонату, окрім Кудрівки, також перебувають Колос та Оболонь. Близькими до зони вильоту залишаються Чорноморець та Лівий Берег.

Турнірна таблиця УПЛ

Напередодні дирекція Української Прем'єр-ліги змінила час початку матчу 7-го туру сезону-2026/27 між Поліссям та Кривбасом.