Гру вирішила індивідуальна майстерність: Нагорняк – про поразку від Динамо

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк вважає, що у матчі з Динамо (0:3) ключову роль зіграла індивідуальна майстерність гравців.

Про це фахівець розповів у коментарі Football Hub.

"Гру вирішила індивідуальна майстерність, ми поступилися у дрібницях. Але нічого страшного, будемо сильніші. Краще один раз 0:3, ніж три рази по 0:1.

Помилки на флангах, які сталися під час пропущених м'ячів? Ми попереджали, казали, як грати, але дві помилки, дали подати з флангу і другу лінію не закрили – от і все. Одразу й другий гол пропустили швиденько, а далі Динамо вже відчуло. Але нічого, хлопцям подякував. Намагалися змінити, передумови були. Третій гол – чисто індивідуальна майстерність, шикарний гол забив, ну що зробиш?

Індивідуальна майстерність зіграла сьогодні свою ключову роль. Але я задоволений хлопцями, були хороші фрагменти в першому таймі, просто, я ж кажу, помилялися в передачах в останній третині, не вистачало останнього класу. Ну, нічого, рухаємось далі, все буде добре" – підсумував Нагорняк.