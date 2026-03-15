ЛНЗ продовжує гонитву за Шахтарем, Динамо перебуває за крок до топ-3: турнірна таблиця УПЛ після 20 туру

У неділю, 15 березня, матчем між Шахтарем та Металістом 1925 завершилася програма 20 туру Української Прем'єр-ліги.

Перемогу з рахунком 1:0 святкували футболісти донецького клубу, які продовжують одноосібно очолювати турнірну таблицю першості, маючи в активі 47 очок.

На три залікових бали відстає від "гірників" черкаський ЛНЗ, який здолав Олександрію.

Водночас Динамо переграло Оболонь та майже впритул наблизилося до третьої сходинки, від якої киян тепер віддаляє всього 1 бал. Наразі там продовжує розташовуватися Полісся, яке завдало поразки Кривбасу.

У "підвалі" турнірної таблиці відбулися деякі зміни, зокрема, зону перехідних матчів покинув Епіцентр, водночас замість нього туди опустився Рух. який і зазнав поразки від підопічних Сергія Нагорняка в очному протистоянні.

У прямій зоні вильоту залишилися Олександрія та Полтава відповідно, які свої матчі знову програли.

Турнірна таблиця УПЛ після 20 туру

Шахтар – 47 очок (20 матчів) ЛНЗ – 44 (20) Полісся – 39 (20) Динамо – 38 (20) Кривбас – 31 (20) Металіст 1925 – 31 (19) Колос – 29 (20) Зоря – 28 (20) Карпати – 23 (20) Верес – 22 (19) Кудрівка – 21 (20) Оболонь – 21 (19) Епіцентр – 20 (20) Рух – 19 (20) Олександрія – 11 (19) Полтава – 9 (20)