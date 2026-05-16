Металіст 1925 – Епіцентр. Коли та де дивитися матч 29 туру УПЛ

У суботу, 16 травня, відбудеться матч 29-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться Металіст 1925 та Епіцентр.

Поєдинок у Житомирі на Центральному стадіоні "Полісся" розпочнеться о 13:00 за київським часом. Зустріч розсудить бригада арбітрів на чолі з київським рефері Артемом Михайлюком.

Матч Металіст 1925 – Епіцентр можна буде переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, доступний на OTT-платформі MEGOGO.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,76. Нічия – 3,60. Виграш гостей – 5,00.

Матч першого кола, який відбувся 30 листопада 2025 року, не визначив переможця. Суперники зіграли безгольову нічию 0:0.

У турнірній таблиці Металіст 1925 посідає 6-те місце, маючи в активі 47 очок. Натомість Епіцентр у 28 матчах набрав 30 балів та йде на 11-му місці.

