Втрачене срібло. Як віцечемпіон України за один рік програв усе

Якщо порівняти спортивні показники Олександрії в останніх двох сезонах, складно буде в усьому світі знайти іншу команду, яка провалилася так сильно.

Сезон-2024/25 команда Руслана Ротаня закінчила на другому місці, випередивши донецький Шахтар. Ба більше: команда і нарікати на суддівство в чемпіонських перегонах мала повне право!

В одному з матчів гол суперника був вкрай сумнівним, і через нього Олександрія відстала від Динамо на ті самі два очки, які розділили їх у таблиці.

Нехай під час перегонів кияни мали більший відрив і вирішальні матчі грали на нічию, яка їх влаштовувала – ніхто не знає, що було б, якби основний переслідувач тиснув на них сильніше.

Навіть так Олександрія набрала 67 очок – були сезони, коли чемпіон України набирав менше. Зараз же господарі "Ніки" теж другі, але з кінця, достроково вилетівши до Першої ліги.

Навіть якщо вони виграють – хоча кого я обманюю, нічого вони не виграють, безвиграшна серія триває з вересня – у них буде 19, тобто на 48 (!) очок менше, ніж минулого сезону.

Пропустила команда вже 56 м'ячів – на 34 більше, ніж за минулий сезон. Забила Олександрія лише 19 голів – за минулий розіграш УПЛ набралося 46. Поразок уже 19 – на 16 (!) більше, ніж минулого сезону, перемог усього три – на 17 менше...

Ось нічиїх стільки ж: сім було і тоді, і зараз. Але тоді їх, здебільшого, вважали невдачами – зараз же це вершина надій.

Що ж так підкосило команду? Через що Олександрія стала претендувати на світовий рекорд даунгрейду?

Рекордний розпродаж

Чесно кажучи, щось подібне очікувалося вже влітку, тому що клуб, по суті, позбувся всієї команди. Візьмемо просто лідерів за зіграним часом:

перший за зіграним часом, Георгій Єрмаков, від самого початку був у клубі в оренді і повернувся в Маккабі з Хайфи;

2-й, 3-й і 4-й, Артем Шабанов, Іван Калюжний та Олександр Мартинюк, уже в Металісті 1925;

6-й, 7-й і 13-й, Микита Кравченко, Олександр Філіппов і Володимир Шепелєв, пішли слідом за Ротанем у Полісся;

8-й, Хуан Безерра, був проданий у єгипетський Замалек;

15-й, Юрій Копина, перейшов у Рух.

Іван Калюжний у матчі УПЛ проти Інгульця ФК Олександрія

Фактично, пішла ціла команда. Йшла, природно, не одномоментно – і від цього тільки більш гнітючим, а-ля потопаючий Титанік, було враження.

Команда мала розпочати сезон єврокубковими матчами, увесь липень готувалася до принципових ігор проти Партизана – але коли за день до першої гри Кравченка продали, стало зрозуміло, що цю команду спортивні результати не цікавлять.

Промах із тренером

У такій ситуації були потрібні ювелірно точне управління командою і безпомилкове вибудовування її в стислі терміни. Це синоніми слова "досвід", але клуб призначив максимально недосвідченого тренера, якого в принципі можна уявити.

Хто б мені пояснив, за яким принципом в Україні взагалі призначають тренерів. Вірт витягнув в УПЛ і довго тримав високо дуже слабкий склад Вереса – але він роками сидить без пропозицій, перебиваючись у нижчих лігах.

Шаран до 2025-го був єдиним, хто приводив Олександрію до медалей (бронзових, у сезоні-2018/19) – але його клуб вважав за краще тримати в дублі. Ковалець взагалі йде в достроково останній клуб Першої ліги в особі Металурга...

Звичайно, можна чіплятися і до однієї кандидатури, і до іншої, і до будь-якої, але наступник Ротаня, скоріше, не мав жодної сильної сторони.

Кирило Нестеренко проти Партизана провів дебютні матчі як головний тренер. І не тому, що пізно став тренувати: ні, на момент призначення йому було 33 роки.

Може, він мав бекграунд як гравець? У жодному разі: після однієї гри за донецький Металург і короткого досвіду в Литві він закінчив кар'єру в 23.

Може, він був успішний у статусі асистента? Теж ні: просто допомагав Миколі Костову в усіх його (Сталь, два клуби в Казахстані, Левскі) проєктах.

Я не проти експериментів, але коли вони закінчуються оглушливим, із заявкою на антирекорди, провалом, незрозуміло, на що клуб сподівався.

Нестеренко виявився унікально ніяким: нездатним що-небудь побудувати, дуже слабким тактично (як же рвали Олександрію на контратаках!), не вміє розвивати гравців (хто б не приїжджав на "Ніку", він затухав і сідав у запас).

Провальна трансферна політика

До речі про "хто б не приїжджав на "Ніку". Отримати гроші клубу вдалося не за всіх, але Замалек за Безерру заплатив 1,8 млн євро, Металіст 1925 за Мартинюка – півтора, Полісся за Кравченка – ще один.

Для Шахтаря це копійки, але буквально та сама Олександрія комплектувала відмінний склад за набагато менші гроші, ніж 4,3 мільйона.

Платити попереднім клубам за жодного (!) з названих вище гравців не довелося; з героїв "майже чемпіонського" сезону один захисник Мігел Кампуш коштував 100 тисяч євро.

Зрозуміло, що є зарплати, "агентські", але попередня команда була зібрана в принципі дуже недорого, з недооцінених гравців. На відміну від команди нинішньої, яка викликає нескінченні запитання "куди?" і "навіщо?".

По-перше, просто позиціями. Зараз на "Ніці" тренується вісім (!) вінгерів. Цара, Папа Яде, Кремчанін, Туаті, Жота, Мауро Родрігеш, Шулянський, Жонатан Сільва (не плутати з Жотою) – якщо вам якісь гравці не знайомі, можете їх не запам'ятовувати. Вкрай малоймовірно, що вони своїм перформансом мотивували будь-які команди УПЛ переманити себе.

Усі ці люди виходили практично по черзі і, в кращому випадку, дарували спалахи (Туаті врятував нічию з Динамо!), а в гіршому, були стабільно погані. І це за трьох центральних захисників на весь сезон, за дірки на правому фланзі таких розмірів, що довелося 35-річного Бутка взимку підписувати, за відсутності бомбардира...

Якась маячня, яка викликає найпохмуріші підозри. Настільки непотрібних гравців – причому зарубіжних, причому за дефіциту на інших позиціях – підписують, коли потрібно розпиляти гроші.

Підрив атмосфери в роздягальні

Зараз скажу страшну річ: в Олександрії після срібного сезону пішло сім гравців основи, і це... мало. Тепер уже зовсім очевидно, що треба було прощатися ще й із Мігелем Кампушем.

Центральний захисник, який у всій лізі минулого сезону був одним із найкращих, дуже хотів піти влітку. Не відпустили, багато в чому через дефіцит гравців у центрі оборони.

Як наслідок, Мігел розпочав сезон із п'ятиматчевої дискваліфікації (вдарив суперника ногою по голові в першому турі), потім засилався в дубль, після нещодавньої гри з Вересом пішов на відкритий конфлікт з уболівальниками – і дуже, дуже багато помилявся.

Дехто Мігела навіть у саботажі звинувачує, але навіть якщо не опускатися до конспірології: гравцеві стало просто нецікаво боротися за 12-те місце замість першого. Можна зрозуміти – не кажучи про те, що рік тому клуб міг на гравцеві дуже добре заробити.

В іншій зоні проблеми були з Кирилом Ковальцем – але вже не в присутності гравця, а в його відсутності. Найкращий бомбардир в історії клубу взимку пішов в Епіцентр, а до цього намотував кола в дублі. Олександрія народжувала голи по два на місяць, сама відмовившись від легенди.

Кирило Ковалець ФК Епіцентр

Кирило теж отримав червону в першому турі, теж був переведений у дубль – але так з нього і не повернувся. Якщо ініціатором такого рішення був Нестеренко, то це просто апофеоз дурості: розлучатися з важливим гравцем за бажанням тренера, якого звільнили за кілька місяців.

Можливо, річ у небажанні переглядати контракт... але в таких випадках, вибачте, працює презумпція винуватості. Ковалець – без перебільшення, одна з головних легенд в історії клубу. Виганяти таких стусанами – погано, навіть коли ти Моурінью, роздягальня може не зрозуміти.

Коли ти тренер-юніор, який не те що з Олександрією, а взагалі ні з ким нічого не домігся, роздягальня не зрозуміє гарантовано. Коли паралельно ще й натовп незрозумілих легіонерів беруть, і водночас одного легіонера залишають, хоча він хоче піти... Мда.

У момент трансферу я писав:

"Кирило Ковалець переходить в Епіцентр! Найкращий бомбардир в історії клубу в УПЛ взяв участь у перших матчах сезону, потім був відсторонений від першої команди – і ось, перейшов вільним агентом до конкурента в боротьбі за виживання. Можливо, керівництво Олександрії не вважає Епіцентр реальним конкурентом, але... Чому? З балансом гри ситуація у новачка краща, з обороною теж, тренер досвідченіший. А від "срібного" складу не залишилося нічого – самі ж добили останнє, що було. Артем Козак, звісно, не має настільки унікального статусу в Олександрії, але він теж сильно допоміг у сенсаційному минулому сезоні – і теж іде... Зате на їхнє місце приходять нові й нові легіонери. Не зараз, вони приїхали ще влітку – але суть не змінюється, віцечемпіонів видавлюють заради незрозуміло кого. Всі ці жоти і кастільйо приїхали з дуже різних (навіть якщо країни перерахувати: Бразилія, Швейцарія, Молдова, Португалія, Венесуела), однаково периферійних клубів – і сумарно не дали майже нічого. Якби не зовсім слабкі конкуренти, виліт Олександрії міг би бути гарантований уже зараз. Втім, вона і так непогано справляється".

Можна довго чіплятися до складу Олександрії, але він просто незрівнянно сильніший за склади Кудрівки, Руху, Оболоні. Склад Епіцентра – ну, коли у них є Ковалець, уже можна порівняти. Не в персоналіях справа, а в тому, що цілий рік у складі віцечемпіона виходили люди, які не готові битися ні за себе, ні за тренера, ні за інших.

Дуже шкода, що казка українського Лестера закінчилася так швидко і депресивно. З іншого боку, можна зробити і приємний висновок: не настільки слабкий у нас чемпіонат, щоб можна було на голому класі забезпечити високе місце, припустившись низки управлінських помилок.