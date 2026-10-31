Україна U-16 перемогла Туреччину та зіграє у фіналі турніру Football Federations Cup
Юнацька збірна України U-16 обіграла господарів Football Federations Cup, команду Туреччини 3:2, і вийшла у фінал турніру.
Про це повідомила УАФ.
Українці відкрили рахунок на 10-й хвилині завдяки голу Костянтина Семенова. Турки відповіли влучним ударом Утку Ефе, а після перерви Ерен Тимур вивів господарів уперед.
Наприкінці зустрічі "синьо-жовті" перевернули гру: Владислав Богатирьов зрівняв рахунок на 84-й хвилині, а за три хвилини Іван Грицюк забив переможний м'яч.
На 90+4-й хвилині український захисник Нікіта Дрозд отримав червону картку. У фіналі турніру команда Олександра Ситника зіграє з Нідерландами 3 листопада. Початок матчу – о 17:00 за київським часом.
Football Federations Cup
31 жовтня
Туреччина U-16 – Україна U-16 2:3 (1:1)
Голи: 0:1 – 10 Семенов, 1:1 – 13 Утку Ефе, 2:1 – 66 Ерен Тимур, 2:2 – 84 Богатирьов, 2:3 – 87 Грицюк
Вилучення: 90+4 – Дрозд (Україна)
Нагадаємо, у стартовому матчі Україна перемогла однолітків з Португалії.