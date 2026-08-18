Жіноча збірна України U-16 зазнала поразки від Фінляндії на Євробаскеті-2026

Кадетська збірна України U-16 поступилася одноліткам із Фінляндії у матчі дивізіону B на Євробаскеті-2026.

Зустріч завершилася із рахунком 74:81.

Гра розпочалася для нашої команди досить-таки вдало. Підопічні Лариси Єщенко за підсумками першої чверті мали перевагу в 12 очок різниці, проте вона тривала недовго.

У наступній десятихвилинці фінки після такого "холодного душу" зібралися, й відігравши 13 очок, вже самі домінували в рахунку зустрічі. У третій чверті нашій команді не вдалося змінити перебіг поєдинку, тому вона знову програла, збільшивши перевагу суперниць на три очки.

У заключній частині зустрічі збірна Фінляндії не збиралася втрачати звитягу, тому остаточно зняла питання, хто буде переможцем, вигравши – 21:18.

Найрезультативнішою в складі збірної України стала Софія Коцюбинський

Євробаскет U-16, жінки, дивізіон В

2 тур, 18 серпня

Україна — Фінляндія 74:81 (22:10, 18:31, 16:19, 18:21)

Україна: Кучер 4 + 6 передач + 9 перехоплень, Данилейко 10, Пугач 8, Дзігора 3, Йоханнессон 9 + 6 підбирань – старт; Коцюбинська 14 + 8 підбирань, Марків 10, Чапська 8, Коломієць 4 + 8 підбирань + 6 перехоплень, Бєлєнцова 4

Нагадаємо, що цьогорічну європейську першість "синьо-жовті" розпочали з розгромного тріумфу над командою Австрії (72:42).

Попри поразку, українська команда залишилася на першому місці в групі С, а свій поєдинок ще залишилося зіграти збірним Фінляндії та Австрії (він відбудеться 19 серпня о 17:00 за київським часом).

До плейоф змагань за вихід до елітного дивізіону потрапляються перші дві команди з групи. Підопічні Лариси Єщенко фактично вже гарантували собі вихід до наступної стадії змагань.