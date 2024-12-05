Збірні України U-17 та U-19 дізналась своїх суперників у першому етапі відбору на Євро-2026

У четвер, 5 грудня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого етапу відбору на Євро-2026 для національних збірних U-17 та U-19.

Дізналися своїх суперників і молодіжні команди України, інформує Українська асоціація футболу.

Команда U-17, яку тренує Юрій Мороз, потрапила до групи 1, де зіграє проти ровесників з Італії, Чорногорії та Естонії. Господар мінітурніру стане відомим згодом. Матчі проходитимуть з 1 липня до 18 листопада 2025 року.

Підопічні Дмитра Михайленка потрапили до групи 5. Там "синьо-жовтим" доведеться зіграти Словаччини, Чорногорії та Албанії. Господаря мінітурніру визначать пізніше. Матчі проходитимуть в одне з наступних вікон: 1-9 вересня 2025 року; 6-14 жовтня 2025 року; 10-18 листопада 2025 року.

Нагадаємо, збірна України U-19 невдало провела етап відбору на Євро-2025. Спочатку був програш у перших двох турах Казахстану (1:2) та Словенії (0:1), а в останньому матчі напіврезервний склад дав бій Нідерландам (0:1).