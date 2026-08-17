Україна U-16 розгромила Австрію в стартовому матчі жіночого Євробаскета-2026

Кадетська збірна України U-16 успішно стартувала на жіночому Євробаскеті-2026 у дивізіоні В. У стартовому турі підопічні Лариси Єщенко розгромила ровесниць із Австрії з рахунком 72:42.

На екваторі матчу перевага українок становила всього 4 очки, проте в третій чверті українки знищили суперниць (31:11), зробивши вирішальний крок до перемоги.

Євробаскет U-16, жінки, дивізіон В

1 тур, 17 серпня

Австрія – Україна – 42:72 (10:15, 11:10, 11:31, 10:16)

Україна: Кучер 2 + 7 передач + 7 перехоплень, Данилейко 11 + 5 підбирань + 4 перехоплення, Дзігора 2 + 4 підбирання, Пугач 13 + 6 підбирань, Йоханнессон 2 + 6 підбирань – старт; Марків 11 + 4 підбирання, Коцюбинський 11 + 5 підбирань, Коломієць 8, Бєлєнцова 6, Чапська 2, Тополюк 2, Фурсова 2

Збірна України потрапила в групу С, де її суперницями також будуть Австрія та Фінляндія. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть у півфінал, де продовжать боротьбу за єдину путівку в елітний дивізіон. Поєдинки цього квартету відбуватимуться у Бертранжі (Люксембург).

Напередодні свої виступи на Євробаскеті-2026 завершила чоловіча збірна України U-16, вона програла Угорщині в матчі за 15 місце.