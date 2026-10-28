Юнацька збірна України перемогла Португалію на турнірі Football Federations Cup

Юнацька збірна України U-16 зіграла внічию з Португалією в основний час матчу Football Federations Cup, але була точнішою в серії пенальті – 5:4.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Голкіпер збірної України Олександр Варивода відбив перший удар португальців, а "синьо-жовті" реалізували всі п'ять спроб. Вирішальний пенальті забив Даніїл Лапунов.

Наступний суперник українців визначиться в матчі Туреччина – Швейцарія.

Football Federations Cup

28 жовтня

Португалія – Україна 0:0 (4:5 по пен)

Україна (U-16): Варивода – Павлінов, Лапунов (К), Семенов, Бонюк (Бережний, 86), Богатирьов (Варварук, 57 (Нагаєць, 86)), Вологдін (Кравчук, 75), Рудін (Заморський, 57), Дрозд (Копитчак, 57), Кочура (Гнатко, 75), Чмельов (Жуков, 75)

Запасні: Літинський, Тарнавський, Грицюк.

Напередодні стало відомо, що молодіжна національна команда України (U-21) у листопаді збереться для проведення навчально-тренувального збору, в межах якого зіграє два контрольні поєдинки.