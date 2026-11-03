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Юнацька збірна України тріумфувала на турнірі Football Federations Cup

Олександр Булава — 3 листопада 2026, 19:49
Юнацька збірна України тріумфувала на турнірі Football Federations Cup
УАФ

Юнацька збірна України U-16 виграла товариський турнір Football Federations Cup, який відбувся у Туреччині.

У фіналі "синьо-жовті" в серії пенальті переграли Нідерланди. Основний час матчу завершився з рахунком 1:1, а у серії післяматчевих пенальті були влучнішими українці – 4:3.

Football Federations Cup
Фінал, 3 листопада

Україна U-16 – Нідерланди U-16 1:1 (серія пенальті – 4:3)

Нагадаємо, у стартовому матчі Україна перемогла однолітків з Португалії, а у другому поєдинку переграли господарів турніру – команду Туреччини (3:2).

Напередодні стало відомо, що молодіжна національна команда України (U-21) у листопаді збереться для проведення навчально-тренувального збору, в межах якого зіграє два контрольні поєдинки.

Збірна України U-16

Збірна України U-16

Україна U-16 перемогла Туреччину та зіграє у фіналі турніру Football Federations Cup
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