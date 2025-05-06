Україна U-16 програла господарям на турнірі у Фінляндії

Юнацька збірна України U-16 з футболу зазнала другої поразки поспіль на Турнірі розвитку УЄФА, який відбувається з 4 до 9 травня у фінському місті Еерікіля.

Сьогодні, 6 травня, "жовто-блакитні" мінімально програли господарям, збірній Фінляндії U-16. Єдиний гол у матчі в другому таймі забив півзахисник Тойво Койвуранта.

Турнір розвитку УЄФА

2-й тур, 6 травня

Фінляндія U-16 – Україна U-16 – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 65 Койвуранта.

Зазначимо, що у першому турі в неділю, 4 травня, підопічні Олександра Ситника програли збірній Греції з рахунком 1:3. Для нашої команди Турнір розвитку УЄФА завершиться у п’ятницю, 9 травня, матчем проти Угорщини. Він розпочнеться о 10:00 за київським часом.