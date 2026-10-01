Президента Трабзонспора та ще 447 клубних посадовців Туреччини було тимчасово відсторонено через ставки

Турецька футбольна федерація (TFF) у межах розслідування щодо нелегальних ставок тимчасово відсторонила від роботи 448 клубних посадовців. До цього списку потрапили президент Трабзонспора Ертурул Доган та віцепрезидент Бешикташа Хакан Далтабан.

Про це повідомляє TFF. Деталі розкриває Reuters.

Вищий спортивний футбольний орган Туреччини усунув від посад працівників клубів після того, як було встановлено їхню причетність до нелегальних ставок протягом останніх п'яти років. Як зазначається, серед них є представники двох найвищих дивізіонів країни.

Очільник "бордово-синіх" Доган після рішення Турецької футбольної федерації заявив, що раніше дійсно займався ставками та повідомляв про це владу. За його словами, ці компанії були спонсорами клубів, й він і подумати не міг, що це спричинить проблеми.

"Ці компанії спонсорували клуби та проводили презентації. Ніхто не думав, що це спричинить проблеми... Якщо ми припустилися помилки, то просимо вибачення, але ми не зробили нічого поганого", – зазначив футбольний функціонер.

Варто зазначити, що у складі Трабзонспора виступають українські легіонери – Руслан Малиновський та Арсеній Батагов.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року турецький футбол опинився в епіцентрі великого скандалу: місцева федерація (TFF) оголосила про тимчасове відсторонення 1024 футболістів з усіх ліг країни через підозри у незаконних ставках.

А напередодні стало відомо про вирок на два роки тюремного ув'язнення Президента турецького клубу Фенербахче Садеттіна Сарана за підбурювання осіб до участі в нелегальних ставках за допомогою реклами.