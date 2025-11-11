Бетинговий землетрус у Туреччині: понад тисяча гравців і сотні арбітрів під слідством через ставки

Турецький футбол опинився в епіцентрі великого скандалу: місцева федерація (TFF) оголосила про тимчасове відсторонення 1024 футболістів з усіх ліг країни через підозри у незаконних ставках. Гравців передано до Професійної дисциплінарної ради з футболу (PFDK) до завершення внутрішнього розслідування.

У списку відсторонених аж 27 гравців турецької Суперліги, зокрема представники грандів – Галатасарая і Бешикташа. Очолив список із найбільшою кількістю відкритих справ серед представників елітного дивізіону Аланьяспор, в якого під підозрою опинилися 4 гравці.

Не фігурують у звіті про обвинувачення лише чотири клуби Суперліги: Фенербахче, Генчлербірлігі, Башакшехір та Коджаеліспор.

Рішення про відсторонення такої кількості гравців шокувало всю футбольну спільноту Туреччини, адже масштаб перевищив усі попередні очікування.

Судді та ставки: початок розслідування

Сам скандал почався з перевірок у суддівському корпусі. Наприкінці жовтня TFF відкрило масштабне розслідування: виявилося, що 371 із 571 чинного арбітра Туреччини мали облікові записи на бетингових платформах, а 152 судді активно робили ставки на футбольні матчі. Деякі з них уклали тисячі парі – один рефері, за даними слідства, зробив понад 18 тисяч ставок зі свого акаунта.

Своєю чергою, обвинувачені судді виступили зі спільною заявою, в якій заперечили свою провину та наголосили, що не займалися активними ставками. Вони зазначили, що деякі з виявлених акаунтів були створені ще під час їхньої аматорської кар’єри, задовго до отримання професійного статусу:

"Ми не займалися активними ставками, як стверджується. Інциденти датуються чотирма чи п’ятьма роками, ще з часів нашої аматорської діяльності. Зображення нас як активних гравців спотворює правду та ігнорує нашу відданість справі. Якщо ця операція "Чисті руки" справді копне глибоко, то залишаться лише руїни. Справжніх винуватців потрібно визначити".

Один з обвинувачуваних рефері Зорбай Кючук запевнив, що не робив жодних ставок, а скарга стосується двох шахрайських ігрових рахунків, нібито створених за кордоном без його відома, з використанням викрадених особистих даних.

"Я ніколи не відкривав обліковий запис на жодному сайті ставок і ніколи не робив ставки – ні на футбол, ні на будь-який інший вид спорту", ​​– сказав Кючук журналістам біля будівлі суду. "Я прийшов сюди добровільно, щоб захистити своє ім’я".

Президент турецької федерації Ібрагім Хаджіосманоглу пообіцяв "очистити футбол від будь-якої тіні корупції". У результаті на початку листопада було відсторонено 149 арбітрів та їхніх асистентів, хоча клуби вимагали розсекретити імена суддів і матчі, на які вони ставили.

Ібрагім Хаджіосманоглу TFF

Паралельно прокуратура Стамбула розпочала державне розслідування, щоб з'ясувати можливі факти впливу арбітрів на результати поєдинків. Клуби-лідери – Галатасарай, Фенербахче та Бешикташ – жорстко критикували ситуацію і вимагали повної прозорості.

Після цього TFF перейшла до заходів щодо гравців. За офіційною інформацією, 1024 футболісти з усіх професіональних ліг Туреччини тимчасово відсторонені через ймовірну причетність до ставок. Кожен випадок перевірятимуть індивідуально, особливо ті, де йшлося про систематичні ставки.

Відсторонені відомі в Туреччині гравці

У списку фігурують відомі на місцевому рівні гравці турецьких топ-клубів, зокрема воротар Ерсін Дестаноґлу і півзахисник Неджип Усал з Бешикташа, захисник Метехан Балтачі та хавбек Ерен Елмаля з Галатасарая, а також кілька легіонерів із Коньяспора, Газіантепа та інших команд.

Ерсін Дестаноґлу і Неджип Усал haber.bg

Турецька федерація звернулася до ФІФА з проханням продовжити трансферне вікно на 15 днів для зимової кампанії 2025/26, аби клуби могли поповнити склади після масових втрат гравців. Також на два тижні призупинено календар матчів Другої та Третьої ліг, щоб надати час для розслідування.

За словами Хаджіосманоглу, турецький футбол переживає "моральну кризу", спричинену порушенням етичних норм. Він не виключає, що покарання будуть суворими: за регламентом TFF дискваліфікація може тривати до року, а ФІФА здатна відсторонити винних на три роки та накласти великі штрафи.

"У турецькому футболі спостерігається моральна криза. Не існує такої речі, як структура. Основна проблема турецького футболу є етичною", – визнав президент TFF в інтерв'ю CNN.

Під слідством президент ексклубу Арди Турана

Розслідування набуло кримінального характеру і не оминуло керівників клубів. Стамбульський суд дозволив арешт президента клубу Еюпспор Мурата Озкая та ще семи осіб у межах провадження щодо впливу на результати матчів. За даними слідства, в Еюпспорі могли організовувати маніпуляції через арбітрів.

Арда Туран та Мурат Озкай FutbolAnadolu

Цікаво, що саме за президентства Озкая клуб призначив головним тренером колишнього гравця Барселони та Атлетико Мадрид Арду Турана, а влітку 2023 року вперше вийшов до Суперліги. Тепер Туран, який нині є головним тренером донецького Шахтаря, опинився у складній ситуації через зв'язки з колишнім президентом.

Слідство вже запросило утримання під вартою 17 арбітрів та одного спортивного журналіста, ще 11 підозрюваних відпущено під заставу.

Туреччина на порозі глибокої футбольної кризи

Ця криза не виникла на порожньому місці. Протягом минулого сезону в турецькому футболі точилася гостра дискусія про упередженість суддівства. Колишній головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью неодноразово звинувачував місцевих арбітрів у "системному фаворитизмі" на користь провідних клубів.

Жозе Моурінью goal.com

У червні 2025 року спалахнув ще один політичний скандал: стали публічно доступні листування членів Дисциплінарного комітету ТFF у месенджері WhatsApp, які містили образливі висловлювання про Моурінью та Фенербахче.

Після витоку повідомлень Челал Нурі Деміртюрк подав у відставку з посади голови дисциплінарного комітету ТFF, а потім під тиском публічності також звільнилася решта керівництва. Фактично, ключовий орган TFF з питань справедливого суддівства опинився паралізованим ще до відкриття розслідування зі ставками.

Зараз тривають перевірки та обміни інформацією з офіційними органами. Натомість клуби ж вимагають не лише покарань, а й повної прозорості – оприлюднення імен причетних та звітів про характер порушень.

Це один із найглибших кризових моментів в історії турецького футболу, і від того, як буде проведене розслідування та покарано винних, багато в чому залежатиме відновлення довіри до чемпіонату.