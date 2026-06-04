Президента Фенербахче засудили до двох років ув'язнення за ставки

Президента турецького клубу Фенербахче Садеттіна Сарана та його брата Кенана засудили до двох років та шести місяців ув'язнення за підбурювання осіб до участі в нелегальних ставках за допомогою реклами.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення ухвалив суд Стамбула. Це сталося за декілька днів перед тим, як у керівництві "жовтих канарок" мали обрати наступного голову. Зазначається, що президент турецького клубу відкидає всі звинувачення у свій бік.

Справа з нелегальними ставками – це не перша кримінальна справа у біографії Сарана. Раніше він фігурував у розслідуванні щодо вживання наркотичних речовин турецькими знаменитостями, проте його відпустили.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року турецький футбол опинився в епіцентрі великого скандалу: місцева федерація (TFF) оголосила про тимчасове відсторонення 1024 футболістів з усіх ліг країни через підозри у незаконних ставках.

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Напередодні, 31-річного капітана "жовтих канарок" Мерта Хакана Яндаша дискваліфікували на один рік через участь в нелегальних ставках.

Зауважимо, що Фенербахче із 74 заліковими балами завершив сезон-25/26 на другому місці у внутрішньому чемпіонаті. Наступну кампанію клуб розпочне з кваліфікації Ліги чемпіонів.