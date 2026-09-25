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Легенда збірної Німеччини приєднався до Трабзонспора

Олександр Булава — 25 вересня 2026, 23:15
Легенда збірної Німеччини приєднався до Трабзонспора
Жером Боатенг
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Колишній захисник Баварії та збірної Німеччини Жером Боатенг приєднається до тренерського штабу Трабзонспора.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

38-річний фахівець отримає посаду асистента нового головного тренера команди Томаса Райса. За інформацією джерела, угода між сторонами вже укладена.

Боатенг після завершення карєри працював асистентом головного тренера Андреаса Вайланда в резервній команді австрійського ЛАСКа.

Нагадаємо, 1 вересня турецький клуб розірвав контракт з Фатіхом Текке. Після цього посаду наставника обійняв Райс, який підписав дворічний контракт.

Зазначимо, що за турецький колектив виступає двоє українців - захисник Арсеній Батагов та півзахисник Руслан Малиновський.

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Трабзонспор Жером Боатенг

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